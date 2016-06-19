על מה להקפיד כשרוחצים תינוק
תינוקות ופעוטות נרתעים מפני כניסת מים לעיניים, והחשש שלהם עלול להפוך את החפיפה לאתגר מסובך. מה עושים?להמשך קריאה >
אמבטיה היא אירוע חווייתי לתינוק, וגם להורים שלו. מדוע וכיצד אפשר לנצל את ההזדמנות ולהפוך אותה לזמן איכות ולמידהלהמשך קריאה >
איך חופפים את הראש לתינוקות ולפעוטות, ממה מומלץ להימנע ובאיזה שמפו כדאי להשתמש?להמשך קריאה >
תינוק - יש ! חיתול - יש! אבל מה עכשיו? במחלקת יולדות זה נראה כה פשוט, אבל עכשיו כשאתם לבד בבית עם התינוק החדש, אתם מרגישים קצת אבודים. קבלו את מדריך להחתלה, שלב אחרי שלב.להמשך קריאה >