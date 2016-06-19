איך מחתלים- שלב אחר שלב

תינוק - יש ! חיתול - יש! אבל מה עכשיו? במחלקת יולדות זה נראה כה פשוט, אבל עכשיו כשאתם לבד בבית עם התינוק החדש, אתם מרגישים קצת אבודים. קבלו את מדריך להחתלה, שלב אחרי שלב.

להמשך קריאה >