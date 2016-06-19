על מה להקפיד כשרוחצים תינוק

תינוקות ופעוטות נרתעים מפני כניסת מים לעיניים, והחשש שלהם עלול להפוך את החפיפה לאתגר מסובך. מה עושים?

איך להפוך את הרחצה לזמן איכות      

אמבטיה היא אירוע חווייתי לתינוק, וגם להורים שלו. מדוע וכיצד אפשר לנצל את ההזדמנות ולהפוך אותה לזמן איכות ולמידה

השמפו הראשון שלי

איך חופפים את הראש לתינוקות ולפעוטות, ממה מומלץ להימנע ובאיזה שמפו כדאי להשתמש?

איך מחתלים- שלב אחר שלב

תינוק - יש ! חיתול - יש! אבל מה עכשיו? במחלקת יולדות זה נראה כה פשוט, אבל עכשיו כשאתם לבד בבית עם התינוק החדש, אתם מרגישים קצת אבודים. קבלו את מדריך להחתלה, שלב אחרי שלב.

